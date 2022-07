Milan, Ziyech dice sì: c’è da studiare la formula con il Chelsea (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Milan ha in pugno Ziyech: il giocatore del Chelsea vuole solo i rossoneri che ora studiano la formula per il trasferimento Il Milan ha in pugno Ziyech: il giocatore del Chelsea vuole solo i rossoneri che ora studiano la formula per il trasferimento. L’esterno ha detto sì alla proposta del Milan che ora dovrà capire la formula migliore per portarlo a Milano. L’idea del prestito secco non convince siccome non si potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Dunque Chelsea e Milan stanno studiando una formula conveniente per entrambe e i buoni rapporti potrebbero agevolare la trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilha in pugno: il giocatore delvuole solo i rossoneri che ora studiano laper il trasferimento Ilha in pugno: il giocatore delvuole solo i rossoneri che ora studiano laper il trasferimento. L’esterno ha detto sì alla proposta delche ora dovrà capire lamigliore per portarlo ao. L’idea del prestito secco non convince siccome non si potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Dunquestanno studiando unaconveniente per entrambe e i buoni rapporti potrebbero agevolare la trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio ...

