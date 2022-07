Marotta esclude Dybala | “In attacco siamo a posto”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Giuseppenon ci ha girato intorno, le sue parole lasciano intendere che per l’Inter il mercato inè chiuso,guarda all’estero PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il calciomercato dell’Inter è già degno di nota dopo il colpo di coda che ha riportato Romalu Lukaku a Milano, i suoi tifosi tuttavia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

jrbasket2015 : #DiMarzio #Sky Il #Milan ha fatto la prima offerta per #DeKetelaere e il suo arrivo non escluderebbe #Ziyech MA a… -

... Domenico Raimondo , la responsabile marketing F.lli la Bufala, Francesca, gli ... Non sil'eventualità di delocalizzare l'organizzazione che coinvolgerà i prossimi eventi , tenendo ben ......per Paulo Dybala Il monologo sembra sempre più lungo e Beppeun giorno è fiducioso l'altro meno, e adesso c'è anche la situazione Romelu Lukaku che lo sta tenendo più occupato e che...Inter, Marotta: 'Rinnovo Inzaghi fisiologico. Era fisiologico il rinnovo, ha dimostrato coi fatti di essere all'altezza di rappresentare una società come l'Inter, e di avere le skill per lavorare con ...L'ad esclude a parole l'arrivo dell'argentino, ma con due cessioni l'affare si fa. Tuttosport di mercoledì 6 luglio torna in prima pagina sulle dichiarazioni di ieri di Beppe Marotta nella conferenza ...