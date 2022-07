M5S: in attesa dell’incontro Draghi – Conte prevale la linea di restare al governo (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' quello che, si apprende, è emerso dal consiglio nazionale del Movimento 5 stelle, riunito da Giuseppe Conte L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' quello che, si apprende, è emerso dal consiglio nazionale del Movimento 5 stelle, riunito da GiuseppeL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

zazoomblog : Governo: in attesa dell’incontro Draghi – Conte nel M5s prevale la linea di restare al governo - #Governo: #attesa… - FirenzePost : Governo: in attesa dell’incontro Draghi – Conte nel M5s prevale la linea di restare al governo - DomaniGiornale : Al vertice coi parlamentari si registra fastidio verso il governo. In attesa di ciò che farà il #M5S, la #Lega annu… - pezzodistea : @GiuseppeConteIT M5s Nell'attesa del Suo incontro con draghi i commentatori trascurano le istanze pacifiste sottoli… - fisco24_info : La vigilia tesa dell'incontro Draghi-Conte: AGI - È attesa per l'incontro di oggi fra il presidente del Consiglio,… -