M5S: Conte, 'Draghi ha preso tempo, valutera' nostre proposte' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "E' giusto che Draghi si prenda un po' di tempo per valutare le nostre richieste, io stesso non mi aspettavo su richieste così serie per il bene dei cittadini e del paese, ci fosse una risposta immediata, non sarebbe stato nemmeno serio. Non è questione di assicurare disponibilità ma di offrire soluzione risolutive". Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "E' giusto chesi prenda un po' diper valutare lerichieste, io stesso non mi aspettavo su richieste così serie per il bene dei cittadini e del paese, ci fosse una risposta immediata, non sarebbe stato nemmeno serio. Non è questione di assicurare disponibilità ma di offrire soluzione risolutive". Così il leader del M5S Giuseppelasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario

Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - Giorgiolaporta : Dopo #Draghi che decide se #Conte debba o non debba stare nel #M5S, adesso #Franceschini del #Pd stringe il cappio:… - TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - LinaPenny1 : RT @MariaAl28960990: @FQLive No, Conte ha fatto le sue richieste e ha dato tempo a draghi per rifletterci, la permanenza al governo del m5s… - gabrielemazzar1 : RT @lefrasidiosho: E' successo ieri a #Wimbledon #Conte #DiMaio #M5S -