L’Euro crolla ai minimi sul dollaro: cosa può succedere ora (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Euro è sceso ai minimi degli ultimi 20 anni contro il dollaro, con l’impennata del prezzo del gas che aumenta i timori per una recessione e la prospettiva di un ciclo di aumento dei tassi meno aggressivo da parte della Banca centrale europea (BCE) che non aiuta la valuta comune. L’Euro è sceso fino a quota 1,0279 contro il biglietto verde, il livello più debole da fine 2002, prima di recuperare leggermente e attestarsi in calo dell’1,2% a quota 1,0296. Da inizio anno il calo è superiore al 9%, con un -6% messo solamente negli ultimi tre mesi. Europa in sofferenza La crescita più traballante delL’Eurozona, rispetto agli Stati Uniti, non sta consentendo a Francoforte di alzare i tassi con la stessa decisione della FED. Il fatto che il Vecchio Continente soffra molto di più l’esposizione alle forniture ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022)è sceso aidegli ultimi 20 anni contro il, con l’impennata del prezzo del gas che aumenta i timori per una recessione e la prospettiva di un ciclo di aumento dei tassi meno aggressivo da parte della Banca centrale europea (BCE) che non aiuta la valuta comune.è sceso fino a quota 1,0279 contro il biglietto verde, il livello più debole da fine 2002, prima di recuperare leggermente e attestarsi in calo dell’1,2% a quota 1,0296. Da inizio anno il calo è superiore al 9%, con un -6% messo solamente negli ultimi tre mesi. Europa in sofferenza La crescita più traballante delzona, rispetto agli Stati Uniti, non sta consentendo a Francoforte di alzare i tassi con la stessa decisione della FED. Il fatto che il Vecchio Continente soffra molto di più l’esposizione alle forniture ...

