Lazio | il Messaggero | “Lite Lotito-Tare Il ds | ‘O me o Sarri”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Non è bastato il comunicato di ieri sera per mettere a tacere le voci sulle incomprensioni tra Claudioe Igli, col terzo incomodo Mauriziopronto a dare il via alla preparazione dellaad Auronzo di Cadore. Secondo il, ieri ha avuto luogo un nuovo faccia a faccia tra il presidente e il direttore sportivo che avrebbe dato il suo ultimatum: “Scegli, o me o il tecnico”, il virgolettato riportato dal quotidiano romano che riporta anche di divergenze sul tema mercato, a partire dal nome di Casale. Non solo:non avrebbe digerito lo svolta nella gestione della Primavera, affidata a Fabiani. SportFace.