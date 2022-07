Juve | arrivano Di Maria e Pogba | ultime news

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ la settimana degli arrivi a Torino di Angel Die Paul, secondo lein casa. Venerdì 8 luglio sarà il giorno del ‘Fideo’ pronto a iniziare la sua avventura allantus che durerà solo una stagione per poi tornare nel club degli esordi, il Rosario Central. Il ritorno a Torino del ‘polpo’ è invece previsto nel prossimo fine settimana (9-10 luglio), giorni in cui sono state programmate le visite mediche. L'articolo proviene da Italia Sera.

