Interviene per difendere una donna aggredita dal marito: ragazzo ucciso a coltellate (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ieri sera a Gaione (Parma), un ragazzo di 35 anni è stato assassinato a coltellate mentre tentava di difendere una donna aggredita dal marito in un parcheggio. Un ragazzo di 35 anni è stato ucciso nella tarda serata di ieri in un parcheggio di Gaione, frazione di Parma. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe intervenuta per sedare un litigio tra due coniugi cercando di difendere la donna che sarebbe stata aggredita dal marito. (Andrea Fasani – Ansa)Quest'ultimo, però, avrebbe estratto un coltello ed avrebbe colpito il 35enne che si è accasciato al suolo. L'uomo è poi fuggito, ma poco dopo è stato rintracciato e fermato dalle forze dell'ordine che ora indagando sul ...

