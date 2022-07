Incubo Kyrgios | accusato di aggressione dalla ex - Sport - quotidiano net

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

è a conoscenza dell'avviso a comparire: "Il contenuto delle accuse è serio ela sta prendendo molto seriamente". Al momento, il numero 40 del mondo non ha commentato la notizia, ma ...Nell'altra parte del tabellone l'unica insidia pare essere rappresentata solo da uno trae ...match Il 20enne di San Candido ha condotto il match nei primi due set nonostante un avvio da... Incubo Kyrgios, accusato di aggressione dalla ex Alla vigilia del match di oggi contro il cileno Cristian Garin, valido per i quarti di finale di Wimbledon, dall’Australia arrivano brutte notizie per Nick Kyrgios. Secondo il quotidiano Canberra Time ...Si infrange su Djokovic il sogno di Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo aver vinto i primi due set, l'italiano si fa rimontare dal serbo che vola in semifinale con i parziali di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 ...