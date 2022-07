Guida all'acquisto - Perché lei: Mazda CX-30 e-Skyactiv-X 2WD Exclusive (Di mercoledì 6 luglio 2022) Che agli ingegneri della Mazda piaccia fare le cose diversamente da tutti gli altri lo sappiamo da tempo e la CX-30 non fa eccezione. Lanciata sul mercato nel 2019, questa crossover lunga 4,4 metri si fa apprezzare a prima vista per un design degli esterni semplice ma elegante, contraddistinto dalla grande mascherina con motivo tridimensionale, dai sottili fari full Led e da un posteriore imponente con il lunotto leggermente inclinato e gruppi ottici a sviluppo orizzontale. A distinguerla dalla concorrenza sono i motori, in particolare il 2.0 quattro cilindri da 186 CV oggetto di questa Guida all'acquisto. Niente turbo o downsizing per l'unità di punta della CX-30: qui la ricerca della massima efficienza è avvenuta donando al benzina alcune delle caratteristiche dei motori diesel, come l'accensione per compressione. Dinamica di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) Che agli ingegneri dellapiaccia fare le cose diversamente da tutti gli altri lo sappiamo da tempo e la CX-30 non fa eccezione. Lanciata sul mercato nel 2019, questa crossover lunga 4,4 metri si fa apprezzare a prima vista per un design degli esterni semplice ma elegante, contraddistinto dalla grande mascherina con motivo tridimensionale, dai sottili fari full Led e da un posteriore imponente con il lunotto leggermente inclinato e gruppi ottici a sviluppo orizzontale. A distinguerla dalla concorrenza sono i motori, in particolare il 2.0 quattro cilindri da 186 CV oggetto di questaall'. Niente turbo o downsizing per l'unità di punta della CX-30: qui la ricerca della massima efficienza è avvenuta donando al benzina alcune delle caratteristiche dei motori diesel, come l'accensione per compressione. Dinamica di ...

