Pubblicità

infoitsport : UFFICIALE – Fiorentina, 4 componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 - infoitsport : Fiorentina, quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid - LeBombeDiVlad : ???? #Fiorentina, quattro componenti del gruppo squadra positivi al #Covid ??La nota dei viola #LBDV #LeBombeDiVlad… - Daniele20052013 : Fiorentina, quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid: il comunicato - infoitsport : Fiorentina, nota ufficiale del club: quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 -

... ma tutto passa dalle mie prestazione con la". Dai media anche una domanda sul rapporto ... Giocherò con la maglia numero 38, quella con cui ho esordito da bambino " Intanto idel ...Lo ha annunciato il club viola con un comunicato.comunica che, in ottemperanza del Protocollo vigente, idel gruppo squadra sono stati sottoposti a test molecolare per la ricerca del virus Covid 19, la sera precedente il ...I soggetti, appartenenti al gruppo squadra, sono stati posti in isolamento Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della Fiorentina, in cui si avvisa della positività di quattro membri del ...Fiorentina comunica che, in ottemperanza del protocollo vigente, i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti a test molecolare per la ricerca del virus Covid 19, la sera precedente ...