Festival del Salento, ad Albino sei giorni fra gusto e divertimento (Di mercoledì 6 luglio 2022) Albino. Ad Albino torna il Festival del Salento. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, si svolge da martedì 5 a domenica 10 luglio all'estivo Spritz&Burger, proponendo sei giorni all'insegna del gusto e del divertimento. La cucina sarà operativa tutte le sere dalle 19 alle 24, sabato e domenica anche a mezzogiorno per il pranzo. Protagonista della kermesse il cibo salentino e pugliese con un menù ricco di grandi classici. Non mancheranno certo le orecchiette fresche condite con burrata e pomodorini, la salsiccia e cime di rapa, con polpette al sugo, le puccie cotte nel forno a legna previste con diversi ingredienti. Super new entry di quest'anno il panzerotto classico pugliese ripieno di mozzarella e pomodoro. Tra le proposte di carne sono previste le ...

