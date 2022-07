Fabri Fibra stasera la prima data del “Caos Live Festival 2022” (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’attesa è finita e la lunga estate Live di Fabri Fibra può finalmente cominciare stasera dal palco del LAC EN PLEIN AIR Festival di LUGANO la prima data del Caos Live, Festival 2022, la serie di concerti che porterà il rapper di Senigaglia in giro per tutta l’Italia durante l’estate tra luglio e settembre prima di risalire nuovamente sul palco in autunno per fare tappa a Milano, Roma, Napoli e Firenze. Durante il Live Fabri Fibra e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’attesa è finita e la lunga estatedipuò finalmente cominciaredal palco del LAC EN PLEIN AIRdi LUGANO ladel, la serie di concerti che porterà il rapper di Senigaglia in giro per tutta l’Italia durante l’estate tra luglio e settembredi risalire nuovamente sul palco in autunno per fare tappa a Milano, Roma, Napoli e Firenze. Durante ile il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per” passando per ...

