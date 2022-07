Difende una donna da aggressione del marito, 35enne accoltellato e ucciso (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha cercato di Difendere una donna dall’aggressione del marito ed è stato accoltellato a morte. L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di martedì a Gaione, frazione di Parma. Un moldavo di 35 anni è stato colpito da un connazionale, in un parcheggio, verso le 22.30. La vittima, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe intervenuta in mezzo a un litigio tra due coniugi, suoi conoscenti, La vittima, a quanto pare collega di lavoro dell’altro, ha avuto la peggio. L’aggressore è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni e lo hanno portato in caserma, in collaborazione con la Squadra mobile, che procede, e col coordinamento della Procura. Sul posto sarebbe stato presente anche un bambino, il figlio della coppia. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha cercato dire unadall’deled è statoa morte. L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di martedì a Gaione, frazione di Parma. Un moldavo di 35 anni è stato colpito da un connazionale, in un parcheggio, verso le 22.30. La vittima, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe intervenuta in mezzo a un litigio tra due coniugi, suoi conoscenti, La vittima, a quanto pare collega di lavoro dell’altro, ha avuto la peggio. L’aggressore è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni e lo hanno portato in caserma, in collaborazione con la Squadra mobile, che procede, e col coordinamento della Procura. Sul posto sarebbe stato presente anche un bambino, il figlio della coppia. L'articolo proviene da Il ...

