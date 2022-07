Come funzionerà la patente e la tessera elettorale sull’app IO (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le parole del ministro per la Transizione Digitale Vittorio Colao, nel corso della conferenza stampa di ieri presso la sede della stampa estera a Roma, sembrano andare nella direzione della predisposizione – anche a livello europeo – di quello che, al momento, viene considerato un modello italiano: quello del wallet della pubblica amministrazione. Una sorta di portafoglio digitale, da collocare all’interno dell’app IO, che possa contenere dei QR Code con i nostri documenti dalla patente alla tessera elettorale. Dunque patente sull’app IO e non solo: per un aumento ancora più significativo dei certificati e dei documenti digitali che lo stato potrà fornire, d’ora in poi, al cittadino. LEGGI ANCHE > Vittorio Colao presenta lo stato del digitale nel Pnrr: «Gli italiani avranno la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le parole del ministro per la Transizione Digitale Vittorio Colao, nel corso della conferenza stampa di ieri presso la sede della stampa estera a Roma, sembrano andare nella direzione della predisposizione – anche a livello europeo – di quello che, al momento, viene considerato un modello italiano: quello del wallet della pubblica amministrazione. Una sorta di portafoglio digitale, da collocare all’interno dell’app IO, che possa contenere dei QR Code con i nostri documenti dallaalla. DunqueIO e non solo: per un aumento ancora più significativo dei certificati e dei documenti digitali che lo stato potrà fornire, d’ora in poi, al cittadino. LEGGI ANCHE > Vittorio Colao presenta lo stato del digitale nel Pnrr: «Gli italiani avranno la ...

Pubblicità

Alatrie89687947 : Il Green pass cambia nome: aumentano obblighi e divieti. Come si chiamerà e funzionerà: 'Italia capofila del proget… - EnricoFaraboll1 : Il Green pass cambia nome: aumentano obblighi e divieti. Come si chiamerà e funzionerà: 'Italia capofila del proget… - LBasemi : Il Green pass cambia nome: aumentano obblighi e divieti. Come si chiamerà e funzionerà: “Italia capofila del proget… - kiwi5793 : Una volta che ci saremo spaccati, Putin tenterà di gestire la parte 'pacifista', ma non credo funzionerà a lungo. I… - tbslchxrry : AAAA qualcuno ha un’idea di come funzionerà la fila per harry a bologna? #HarryStyles #LoveOnTour #HarryStylesLoveOnTour #HarrysHouse -