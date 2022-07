CdS – messaggio sui social per i tifosi (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 15:06:32 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: ROMA – Pepe Reina saluta la Lazio. Il portiere non ha di fatto esercitato la clausola per un altro anno di contratto e ha deciso di chiudere la carriera in Spagna con la maglia del Villarreal, uno dei suoi ex club. Una scelta di cuore per riavvicinare anche la famiglia a casa. Su Instagram il messaggio per i tifosi biancocelesti: “È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore! Vi auguro di continuare a volare alto e tantissima fortuna sempre!! Grazie mille!”. I tifosi della Lazio hanno risposto in coro sotto il post: “Grazie a te Pepe, a presto”. Ora Sarri aspetta altri due portieri. Vai alla fonte di questo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 15:06:32 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: ROMA – Pepe Reina saluta la Lazio. Il portiere non ha di fatto esercitato la clausola per un altro anno di contratto e ha deciso di chiudere la carriera in Spagna con la maglia del Villarreal, uno dei suoi ex club. Una scelta di cuore per riavvicinare anche la famiglia a casa. Su Instagram ilper ibiancocelesti: “È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore! Vi auguro di continuare a volare alto e tantissima fortuna sempre!! Grazie mille!”. Idella Lazio hanno risposto in coro sotto il post: “Grazie a te Pepe, a presto”. Ora Sarri aspetta altri due portieri. Vai alla fonte di questo ...

