Cassano, duro attacco a Lukaku: "Fa cagare. Sebbene godesse della fiducia di tutti, a Londra ha fallito" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se da un lato il popolo nerazzurro ha accolto con entusiasmo il ritorno di Lukaku all'Inter, dall'altro c'è chi pensa che la minestra riscaldata non porterà a nulla di buono. E' l'ex fantasista... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se da un lato il popolo nerazzurro ha accolto con entusiasmo il ritorno diall'Inter, dall'altro c'è chi pensa che la minestra riscaldata non porterà a nulla di buono. E' l'ex fantasista...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Cassano, duro attacco a Lukaku: 'Fa cagare. Sebbene godesse della fiducia di tutti, a Londra ha fallito' - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Cassano duro contro Zaniolo: 'Per me non fa la differenza. Fossi la Juve non ci penserei mai' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Cassano duro contro Zaniolo: 'Per me non fa la differenza. Fossi la Juve non ci penserei mai' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Cassano duro contro Zaniolo: 'Per me non fa la differenza. Fossi la Juve non ci penserei mai' - TuttoMercatoWeb : Cassano duro contro Zaniolo: 'Per me non fa la differenza. Fossi la Juve non ci penserei mai' -