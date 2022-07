Caro Mario Draghi | dieci anni dopo il Whatever it takes serve un altro guizzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Con i chiari di luna di questi giorni, maiversario sembra di così grande attualità come quello che cade in questo mese di luglio: proprio il 26 di questo mese saranno, infatti,esatti da quando, diventato da poco presidente della Banca centrale europeaaver guidato Bankitalia, pronunciò il famosissimo «it» - fare tutto ciò che è necessario, anche l'impossibile -, per cercare di bloccare la grande speculazione internazionale che anche allora aveva mandato in tilt tutti i mercati europei (e non solo). Quel «» del 2012 ebbe un effetto magico perché -essere riuscito a sbarrare la porta alle incertezze della cancelliera tedesca Angela Merkel, che temeva un ...