Capolavoro Nadal a Wimbledon! Ora c' è Kyrgios in semifinale

Pubblicità

fra__nce__sco : Qualcuno dica a JR Moehringer che casomai avesse intenzione di scrivere il seguito di quel capolavoro che è 'Open',… -

Nel secondo la lotta è serrata, sul 4 - 3 a favorechiama un medical time - out: problema addominale, il ritiro è consilgiato anche dal papà dagli spalti, ma il maiorchino non molla e pareggia ...LONDRA (Regno Unito) - La notizia del giorno è la vittoria -di Rafa, più forte non solo del suo avversario nei quarti di Wimbledon, Fritz, ma anche dell'infortunio rimediato durante il match. Ma il fuoriclasse maiorchino non fa parlare di sé ...Non finirà mai di stupire. Forza mentale, capacità di soffrire e rifiuto assoluto verso la sconfitta, in due parole Rafael Nadal ...Nonostante un infortunio agli addominali, con il padre Sebastià che si sbraccia dalla tribuna e gli intima di ritirarsi, il campione spagnolo continua la partita e batte l’americano Taylor Fritz ...