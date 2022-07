Caldo record, il decalogo per i pazienti cardiovascolari durante l'estate (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da metà maggio l’Italia è interessata da ondate di calore senza precedenti. Tra i rischi da prevenire, vi sono anche quelli per l’apparato cardiovascolare. Da qui nasce l’impegno istituzionale e sociale della... Leggi su europa.today (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da metà maggio l’Italia è interessata da ondate di calore senza precedenti. Tra i rischi da prevenire, vi sono anche quelli per l’apparato cardiovascolare. Da qui nasce l’impegno istituzionale e sociale della...

Pubblicità

veratto_A : RT @mittdolcino: Opps! Scopriamo ora che sulla Marmolada NON c'era caldo record.... Chissà, tutte queste imprecisioni, di fatto balle http… - Michele05256437 : @Agenzia_Ansa Quando una strategia vincente ti porta al record di contagi durante il periodo estivo più caldo (quas… - PostBreve : Caldo record, decalogo per pazienti cardiovascolari durante l’Estate - PostBreve : Caldo Record: il Caro Energia non basta a fermare la richiesta dei Condizionatori d’Aria - CosenzaChannel : Meteo, Caronte batte in ritirata: stop al caldo record -