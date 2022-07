Calciomercato Juve: svelata la cifra per lasciar partire De Ligt! (Di mercoledì 6 luglio 2022) In casa Juventus sarà la settimana di Paul Pogba e Angel Di Maria. Entrambi sono attesi tra venerdì e sabato per visite mediche e firma sul contratto. Questa , però, sarà anche la settimana del roccioso difensore Matthijs De Ligt e delle trattative che lo porteranno lontano da Torino. Il calciatore ha giocato 3 campionati in maglia bianconera ed ha cambiato tre allenatori: Sarri, Pirlo e Allegri. Si è aperta l’asta, infatti, per guadagnarsi le prestazioni del difensore olandese. La Juventus sapeva che De Ligt sarebbe stato richiesto da tutta Europa e per l’appunto valuterà la situazione più remunerativa possibile. Le squadre che hanno mostrato più interesse all’acquisto del numero 4 sono il Chelsea e il Bayern Monaco, malgrado le prime offerte sul piatto siano state ritenute insufficienti dalla dirigenza bianconera. Ci sono stati dei ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) In casantus sarà la settimana di Paul Pogba e Angel Di Maria. Entrambi sono attesi tra venerdì e sabato per visite mediche e firma sul contratto. Questa , però, sarà anche la settimana del roccioso difensore Matthijs De Ligt e delle trattative che lo porteranno lontano da Torino. Il calciatore ha giocato 3 campionati in maglia bianconera ed ha cambiato tre allenatori: Sarri, Pirlo e Allegri. Si è aperta l’asta, infatti, per guadagnarsi le prestazioni del difensore olandese. Lantus sapeva che De Ligt sarebbe stato richiesto da tutta Europa e per l’appunto valuterà la situazione più remunerativa possibile. Le squadre che hanno mostrato più interesse all’acquisto del numero 4 sono il Chelsea e il Bayern Monaco, malgrado le prime offerte sul piatto siano state ritenute insufficienti dalla dirigenza bianconera. Ci sono stati dei ...

