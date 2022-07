BergamoBasket | l’esodo continua | si dimette anche l’AD Capitanio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. Sono tempi duri per la Bergamo Basket 2014. La scadenza dell’accordo di sponsorizzazione con WithU e la mancanza di nuovi partner pronti a subentrare da subito lascia la società in cattive acque. Il presidente Vincenzo Galluzzo è alla ricerca di nuovi sostenitori che possano ridare slancio alla società, arrivata ad una sola serie dalla promozione in Serie A2 nella scorsa stagione. Dopodio dell’ex General Manager Gianluca Petronio, la BB14 ha comunicatole dimissioni di Albertodalla carica di Amministratore Delegato della società. “Bergamo Basket 2014 comunica che in data martedì 5 luglio Albertoha rassegnato le proprie di dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato della società, e non fa quindi più parte del Consiglio di Amministrazione di Bergamo Basket ...