Annunciata la nuova piattaforma Samsung Gaming Hub (Di mercoledì 6 luglio 2022) Samsung Gaming Hub, la nuova piattaforma Gaming in streaming disponibile su tutta la gamma di Smart TV e Smart Monitor Samsung del 2022 L’azienda Samsung Electronics (qui per maggiori informazioni) ha annunciato che Samsung Gaming Hub è in fase di introduzione su tutta la gamma di Smart TV Samsung del 2022. Gaming Hub è la nuova piattaforma Samsung che offre agli utenti videogiochi ottimizzati in streaming, senza il bisogno di una console o di un PC. Twitch si unisce a Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, YouTube e Spotify per offrire ancora più modalità di gioco. La nuova piattaforma offrirà i migliori ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 luglio 2022)Hub, lain streaming disponibile su tutta la gamma di Smart TV e Smart Monitordel 2022 L’aziendaElectronics (qui per maggiori informazioni) ha annunciato cheHub è in fase di introduzione su tutta la gamma di Smart TVdel 2022.Hub è lache offre agli utenti videogiochi ottimizzati in streaming, senza il bisogno di una console o di un PC. Twitch si unisce a Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, YouTube e Spotify per offrire ancora più modalità di gioco. Laoffrirà i migliori ...

ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Si pagherà fino a tre euro per un'ora di parcheggio nel centro di Bolzano. Così il Comune continua a scoraggiare l'uso… - GioMelandri : A Parigi annunciata la nuova piazza per Notre Dame | grandissimo ?@BasSmets? che ha vinto anche il concorso di idee… - paolomusano : A Parigi annunciata la nuova piazza per Notre Dame - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Si pagherà fino a tre euro per un'ora di parcheggio nel centro di Bolzano. Così il Comune continua a scoraggiare l'uso… - TgrRaiAltoAdige : Si pagherà fino a tre euro per un'ora di parcheggio nel centro di Bolzano. Così il Comune continua a scoraggiare l'… -