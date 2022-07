Amori per tutti i gusti: adolescenziale, extraconiugale, fuori dal tempo, impossibile, in crisi e vampiresco (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella Giornata mondiale del bacio vi segnaliamo 20 serie tv ovviamente romantiche da rispolverare o scoprire. tutti conoscono l’amore tra Derek (Patrick Dempsey) e Meredith (Ellen Pompeo) in Greys’ Anatomy, o quello che ci ha tenuto in ballo per oltre dieci anni tra Ross e Rachel in Friends. L’occasione è riviverli o viverli in maniera differente conoscendo già come va a finire. Ma l’invito è anche quello di scoprire nuove Amori che forse un giorno diventeranno leggendari come quelli sopra citati. Quello tra Daphne e il Duca di Hasting in Bridgerton ha già conquistato il popolo di Netflix. Quello di Un amore senza tempo è fresco di messa in onda, mentre quello intricatissimo di The Affair, in cui il tradimento viene osservato da molteplici punti di vista, è già un classico della tv, come del resto quella gemma di Normal People. Serie ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella Giornata mondiale del bacio vi segnaliamo 20 serie tv ovviamente romantiche da rispolverare o scoprire.conoscono l’amore tra Derek (Patrick Dempsey) e Meredith (Ellen Pompeo) in Greys’ Anatomy, o quello che ci ha tenuto in ballo per oltre dieci anni tra Ross e Rachel in Friends. L’occasione è riviverli o viverli in maniera differente conoscendo già come va a finire. Ma l’invito è anche quello di scoprire nuoveche forse un giorno diventeranno leggendari come quelli sopra citati. Quello tra Daphne e il Duca di Hasting in Bridgerton ha già conquistato il popolo di Netflix. Quello di Un amore senzaè fresco di messa in onda, mentre quello intricatissimo di The Affair, in cui il tradimento viene osservato da molteplici punti di vista, è già un classico della tv, come del resto quella gemma di Normal People. Serie ...

