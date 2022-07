Al via il tour di Fabri Fibra. Il 16 luglio live a Pordenone (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’attesa è finita e la lunga estate live di Fabri Fibra può finalmente cominciare. Sarà il palco del LAC EN PLEIN AIR FESTIVAL di LUGANO ad ospitare questa sera la prima data del CAOS live, FESTIVAL 2022, la serie di concerti che porterà Fabri Fibra in giro per tutta l’Italia durante l’estate tra luglio e settembre prima di risalire nuovamente sul palco in autunno per fare tappa a Milano, Roma, Napoli e Firenze. Durante il live Fabri Fibra e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a “PROPAGANDA” con COLAPESCE ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’attesa è finita e la lunga estatedipuò finalmente cominciare. Sarà il palco del LAC EN PLEIN AIR FESTIVAL di LUGANO ad ospitare questa sera la prima data del CAOS, FESTIVAL 2022, la serie di concerti che porteràin giro per tutta l’Italia durante l’estate trae settembre prima di risalire nuovamente sul palco in autunno per fare tappa a Milano, Roma, Napoli e Firenze. Durante ile il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a “PROPAGANDA” con COLAPESCE ...

