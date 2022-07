Adriana Volpe torna in TV con Federico Fashion Style e Valeria Marini

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ritorno in TV diè pronta are in TV. Dopo l’esperienza da opinionista, non la rivedremo ancora al Grande Fratello Vip 7 accanto a Sonia Bruganelli (ci sarà invece Orietta Berti), per la presentatrice è prevista la conduzione di un nuovo programma. A riferire la notizia, in anteprima, è L'articolo proviene da Novella 2000.