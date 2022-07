Zhang | «Vogliamo un’Inter competitiva Futuro? I ricavi digitali»

(Di martedì 5 luglio 2022) Il presidente dell’Inter Stevenè intervenuto durante un evento de Il Corriere della Sera, per parlare delle prospettive del club nerazzurro e dell’importanza della strategia digitale per il: «Fino a quando avevo 10 anni non avevamo molto a che fare con i computer e internet, non c’erano videogiochi o auricolari, la vita era Calcio e Finanza.

... a margine di un evento organizzato dal Corriere della Sera il presidente dell' Inter Steven...essere in grado di intrattenere i nostri tifosi lavorando duramente e offrendo le migliori ...Commenta per primo Il presidente dell'Inter Stevenè intervenuto durante un evento organizzato nel metaverso dal Corriere della Sera : 'Quando io ...essere in grado di far divertire i ...Zhang Inter competitiva, «Biglietti o diritti tv non saranno le categorie principali. Lo saranno i social media, metaverso e merchandising» ...Calciomercato Inter news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione . Akanji tra i candidati per la difesa, le parole del presidente Zhang.