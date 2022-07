Wimbledon 2022, rimonta Djokovic: batte Sinner e va in semifinale (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) - Novak Djokovic batte Jannik Sinner in 5 set nei quarti di finale del singolare maschile di Wimbledon 2022. Il serbo, testa di serie numero 1, si impone per 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 in 3h35' rimontando 2 set contro l'azzurro, numero 10 del tabellone. LA PARTITA - Sinner avverte la tensione in avvio, cede il primo servizio del suo match e si ritrova subito sotto 0-3. In svantaggio 1-4, l'azzurro annulla la palla break che metterebbe fine di fatto al primo set e si rimette in carreggiata. Il match cambia volto, Djokovic si inceppa con un doppio fallo e restituisce il break (3-4). L'equilibrio regge fino al 5-5, quando Sinner cambia nuovamente marcia. L'attacco del ventenne costringe il serbo all'errore, poi l'accelerazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) - NovakJannikin 5 set nei quarti di finale del singolare maschile di. Il serbo, testa di serie numero 1, si impone per 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 in 3h35'ndo 2 set contro l'azzurro, numero 10 del tabellone. LA PARTITA -avverte la tensione in avvio, cede il primo servizio del suo match e si ritrova subito sotto 0-3. In svantaggio 1-4, l'azzurro annulla la palla break che metterebbe fine di fatto al primo set e si rimette in carreggiata. Il match cambia volto,si inceppa con un doppio fallo e restituisce il break (3-4). L'equilibrio regge fino al 5-5, quandocambia nuovamente marcia. L'attacco del ventenne costringe il serbo all'errore, poi l'accelerazione ...

