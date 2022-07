Wimbledon 2022 | Jannik Sinner fa sognare per due set | poi Novak Djokovic vince al quinto

(Di martedì 5 luglio 2022)sogna per due set la prima semifinale della carriera a, ma alla fine viene rimontato e sconfitto dall’implacabile. Il serbo si impone con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 dopo tre ore e quaranta, conquistando la sua sesta vittoria della carriera in uno Slam dopo essere stato sotto di due set. Termina dunque ai quarti di finale un cammino comunque straordinario per, che mai si era spinto così avanti ai Championships, in un’edizione che ha mostrato i notevoli progressi nel gioco e sull’erba dell’azzurro. E’ stato unscintillante per due set, poi il calo sia mentale che fisico, ma soprattutto la crescita di, che ancora una volta ha saputo reagire alle difficoltà. Il serbo chiude con 40 ...

