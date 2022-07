Vibo Valentia, la cantante Manoela Fortuna partisce non sapendo di essere incinta (Di martedì 5 luglio 2022) Una nota cantante brasiliana non sapeva di essere incinta, neanche all’ospedale di Tropea hanno riconosciuto la gravidanza, Manoela Fortuna ha partorito a Vibo Valentia diventando mamma della piccola Esperanza a 28 anni. La nascita della piccola è avvenuta venerdì pomeriggio, in un primo momento la mamma voleva dare alla piccola il nome di una delle due ostetriche. La donna è una nota cantante brasiliana conosciuta per aver partecipato a “The Voice Brasil“. L’arrivo di Esperanza è stata una sorpresa per tutti. La giovane donna era in vacanza con gli amici a Ricadi, nella giornata di venerdì si è recata in ospedale perché accusava forti dolori addominali. L’ospedale di Tropea ha invitato la donna a rivolgersi all’ospedale di Vibo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Una notabrasiliana non sapeva di, neanche all’ospedale di Tropea hanno riconosciuto la gravidanza,ha partorito adiventando mamma della piccola Esperanza a 28 anni. La nascita della piccola è avvenuta venerdì pomeriggio, in un primo momento la mamma voleva dare alla piccola il nome di una delle due ostetriche. La donna è una notabrasiliana conosciuta per aver partecipato a “The Voice Brasil“. L’arrivo di Esperanza è stata una sorpresa per tutti. La giovane donna era in vacanza con gli amici a Ricadi, nella giornata di venerdì si è recata in ospedale perché accusava forti dolori addominali. L’ospedale di Tropea ha invitato la donna a rivolgersi all’ospedale di...

Pubblicità

poliziadistato : #3luglio Buongiorno da Vibo Valentia con il nostro Bruce, un magnifico cane antidroga. I suoi occhi dicono ad ognun… - CDNewsCalabria : Luigi Di Maio a Vibo Valentia per incontrare le aziende calabresi e parlare di export - scorcidimondo : Vibo Valentia e Costa degli Dei: cosa fare e vedere - sissiisissi2 : Luigi Di Maio a Vibo Valentia per incontrare le aziende calabresi e parlare di export ACCOGLIETELO MALAMENTE - LaCnews24 : Luigi Di Maio a Vibo Valentia per incontrare le aziende calabresi e parlare di export -