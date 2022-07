Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2022 ore 10:30 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 5 LUGLIO 2022 ORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILTA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANA ORA LE CONSOLARI: CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma SU VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO SOSPESO SUL NODO DI Roma TRA Roma SAN PIETRO E VIGNA CLARA A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA DEI BINARI AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLazioNI E SOSTITUZIONI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 5 LUGLIOORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILTA’ UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE AL MOMENTO STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANA ORA LE CONSOLARI: CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONESU VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO SOSPESO SUL NODO DITRASAN PIETRO E VIGNA CLARA A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA DEI BINARI AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELNI E SOSTITUZIONI ...

Pubblicità

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Iniziata la manifestazione dei lavoratori dei taxi tra piazza della Repubblica e piazza Mado… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Palmiro Togliatti, tra viale dei Romanisti e piazza di Cinecittà - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Catania, tra via Tiburtina e via Forlì - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Catania, tra via Tiburtina e via Forlì - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Palmiro Togliatti, tra viale dei Romanisti e piazza di Cinecittà -