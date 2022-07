Vertice Draghi-Erdogan | i due Paesi rilanciano la collaborazione

Leggi su zon

(Di martedì 5 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio Marioha incontrato ad Ankara il Presidente Turco Erodgan per un meeting incentrati su temi di grande interesse ed attualità. L’obiettivo primario del dialogo tra i due capi di Governo è quello di rilanciare la cooperazione tra i due. Presenti alanche i Ministri degli Esteri Luigi Di Maio, della Difesa Lorenzo Guerini, dell’Interno Luciana Lamorgese, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L’incontro è stato propizio anche per approfondire altri temi come la guerra in Ucraina, la crisi alimentare e il conflitto in Libia. Palazzo Chigi sta lavorando intensamente per ridurre, o almeno rendere più regolare, il passaggio di migranti dalla Turchia all’Italia, numero triplicato negli ultimi mesi. L’Italia è sempre uno dei ...