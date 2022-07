Ultime Notizie – Sostenibilità, Sala: “Coniugare approccio umanistico e tecnico-scientifico” (Di martedì 5 luglio 2022) “È dal confronto tra competenze e sensibilità diverse che emerge il vero cambiamento culturale: non solo si possono Coniugare approccio umanistico e approccio tecnico-scientifico, ma si deve farlo, nell’ottica di uno sviluppo equo e sostenibile delle nostre città”. Lo dichiara il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione della tappa milanese della mostra ‘Second Life: tutto torna‘, ospitata dalla Fondazione Evolve di Maire Tecnimont, un concorso dedicato alle opere di giovani artisti in tema di Sostenibilità. “Il modo in cui la mostra ‘Second life’ della fondazione Evolve di Maire Tecnimont presenta i temi del riuso, dell’economia circolare e della Sostenibilità ambientale mette in luce quanto arte, cultura e tecnologia siano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “È dal confronto tra competenze e sensibilità diverse che emerge il vero cambiamento culturale: non solo si possono, ma si deve farlo, nell’ottica di uno sviluppo equo e sostenibile delle nostre città”. Lo dichiara il sindaco di Milano, Giuseppe, in occasione della tappa milanese della mostra ‘Second Life: tutto torna‘, ospitata dalla Fondazione Evolve di Maire Tecnimont, un concorso dedicato alle opere di giovani artisti in tema di. “Il modo in cui la mostra ‘Second life’ della fondazione Evolve di Maire Tecnimont presenta i temi del riuso, dell’economia circolare e dellaambientale mette in luce quanto arte, cultura e tecnologia siano ...

