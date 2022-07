Ultime Notizie – Dl aiuti, braccio di ferro su fiducia: M5S punta piedi su Superbonus (Di martedì 5 luglio 2022) E’ braccio di ferro sulla fiducia al dl aiuti. Oggi c’è stata una riunione dei capigruppo di Montecitorio dove si sono registrate posizioni distanti tra le varie forze politiche. Tanto da indurre il governo ad aggiornare la riunione alle 15, per decidere se porre o meno la questione di fiducia sul provvedimento con 23 miliardi di aiuti per famiglie e imprese. Il M5S, riportano alcune fonti, avrebbe puntato i piedi per evitare la fiducia, chiedendo con forza una norma sul Superbonus che sollevi dalle responsabilità l’ultimo titolare del credito, con l’obiettivo di oliare un meccanismo che sembra essersi inceppato. Pd e Leu chiedono che, in caso di mancata fiducia, il governo dia garanzie su alcuni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) E’disullaal dl. Oggi c’è stata una riunione dei capigruppo di Montecitorio dove si sono registrate posizioni distanti tra le varie forze politiche. Tanto da indurre il governo ad aggiornare la riunione alle 15, per decidere se porre o meno la questione disul provvedimento con 23 miliardi diper famiglie e imprese. Il M5S, riportano alcune fonti, avrebbeto iper evitare la, chiedendo con forza una norma sulche sollevi dalle responsabilità l’ultimo titolare del credito, con l’obiettivo di oliare un meccanismo che sembra essersi inceppato. Pd e Leu chiedono che, in caso di mancata, il governo dia garanzie su alcuni ...

