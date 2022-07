Ucraina | Draghi | ' con Turchia per superare crisi alimentare | rischiamo catastrofe'

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Italia esono unite nella condanna dell'invasione russa dell'e nel sostegno a Kiev. Allo stesso tempo, siamo in prima linea nel cercare una soluzione negoziale che fermi le ostilità e garantisca una pace stabile e duratura. Una pace che l'e il Presidente Zelensky ritengano accettabile. Voglio ringraziare laper il suo sforzo di mediazione, in particolare per quanto riguarda lo sblocco dei cereali fermi nelle città del Mar Nero". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine del vertice intergovernativo che si e' svolto oggi ad Ankara. "Dobbiamo liberare al più presto queste forniture, e quelle di fertilizzanti, per evitare una ...