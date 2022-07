Turris, dalla Samp arriva Ercolano: “Contento di tornare in Campania” (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Turris rinforza il proprio pacchetto arretrato. I corallini hanno infatti comunicato di aver acquisito in prestito Emanuel Ercolano (classe 2002), superando la concorrenza di altri club professionistici. L’esterno destro originario di Castellammare di Stabia – assistito nell’operazione dall’agente, Paolo Figura – arriva dalla Sampdoria, dopo l’esperienza al Latina in Lega Pro. Nella stagione precedente, si era già espresso su livelli importanti con la formazione Primavera blucerchiata, raggiungendo la semifinale scudetto e meritandosi la convocazione per il ritiro della prima squadra. Nato calcisticamente come terzino, Ercolano è un calciatore molto versatile, potendo ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo sfruttando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Larinforza il proprio pacchetto arretrato. I corallini hanno infatti comunicato di aver acquisito in prestito Emanuel(classe 2002), superando la concorrenza di altri club professionistici. L’esterno destro originario di Castellammare di Stabia – assistito nell’operazione dall’agente, Paolo Figura –doria, dopo l’esperienza al Latina in Lega Pro. Nella stagione precedente, si era già espresso su livelli importanti con la formazione Primavera blucerchiata, raggiungendo la semifinale scudetto e meritandosi la convocazione per il ritiro della prima squadra. Nato calcisticamente come terzino,è un calciatore molto versatile, potendo ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo sfruttando ...

