Traffico Roma del 05-07-2022 ore 08:30 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno Questa mattina difficoltà di circolazione sulla via Aurelia un incidente verso Piazza Irnerio prima del Bivio per la via Aurelia Antica mentre lavori verso il mare in zona Massimina code sulla via Flaminia tra raccordo anulare Tor di Quinto si tratta di Traffico sulla tangenziale rallentamenti e code tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi ripercussioni sulla Salaria è in via dei Prati Fiscali a Roma Sud chiusa la via Ardeatina tra via di Tor Pagnotta il raccordo prestare attenzione alle deviazioni nel trasporto ferroviario Fermi i collegamenti tra le stazioni di San Pietro e di Vigna Clara ieri l’incendio nel Parco del pineto oggi ho giornata con diverse manifestazioni ed alle 10 corteo in centro da Piazza della Repubblica a verso i Fori ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno Questa mattina difficoltà di circolazione sulla via Aurelia un incidente verso Piazza Irnerio prima del Bivio per la via Aurelia Antica mentre lavori verso il mare in zona Massimina code sulla via Flaminia tra raccordo anulare Tor di Quinto si tratta disulla tangenziale rallentamenti e code tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi ripercussioni sulla Salaria è in via dei Prati Fiscali aSud chiusa la via Ardeatina tra via di Tor Pagnotta il raccordo prestare attenzione alle deviazioni nel trasporto ferroviario Fermi i collegamenti tra le stazioni di San Pietro e di Vigna Clara ieri l’incendio nel Parco del pineto oggi ho giornata con diverse manifestazioni ed alle 10 corteo in centro da Piazza della Repubblica a verso i Fori ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 08:53 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sull''Aurelia, tra Monachina-Casalombroso e via degli Aldobrandeschi - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via Gregorio XI. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Gregorio XI. -