Taranto | ospedale “Moscati” | medico picchiato | deve essere operato Indaga la polizia

Pubblicità

poliziadistato : Taranto, malore durante gara nazionale di #Acquathlon giovane nuotatrice salvata da poliziotti #squadranautica. Si… - dimmichipaga : RT @ardigiorgio: Il nuovo ospedale di Taranto, bando invitalia, inaugurata prima pietra da Conte ed Emiliano con lancio dei santini sotto l… - NoiNotizie : #Taranto, ospedale 'Moscati': medico picchiato, deve essere operato - FrancyP_ : RT @ardigiorgio: Il nuovo ospedale di Taranto, bando invitalia, inaugurata prima pietra da Conte ed Emiliano con lancio dei santini sotto l… - taddeo_lee : RT @ardigiorgio: Il nuovo ospedale di Taranto, bando invitalia, inaugurata prima pietra da Conte ed Emiliano con lancio dei santini sotto l… -

Noi Notizie

... forzando l'uscita dell'ad alta velocità. Massima solidarietà da parte da parte del direttore generale di AslVito Gregorio Colacicco, immediatamente intervenuto sul posto per ...Un medico è stato aggredito e picchiato selvaggiamente questo pomeriggio nel parcheggio dell'San Giuseppe Moscati di. La vittima, si tratta di medico in servizio nel reparto di Otorinolaringoiatria , è stata assalita poco dopo aver ultimato il suo turno di lavoro. In due lo ... Taranto, ospedale "Moscati": medico picchiato, deve essere operato Due uomini hanno malmenato un medico in servizio nel reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale “Moscati”. Il dottore, soccorso da operatori del 118, dovrà essere operato al setto nasale. I due agg ...Una brutale aggressione è stata fatta questo pomeriggio nel parcheggio dell'ospedale Moscati di Taranto da parte di due uomini ai danni di un medico in servizio al reparto di Otorinolaringoiatria. Gli ...