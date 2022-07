Si sposa in terapia intensiva in attesa di trapianto, ma oltre l'amore trova un cuore (Di martedì 5 luglio 2022) Il matrimonio in terapia intensiva Torino, 5 luglio 2022 - Salvato da un cuore al suo matrimonio, ma Cupido non c'entra. La storia incredibile del 47enne , con la vita appesa a un filo, che aveva ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il matrimonio inTorino, 5 luglio 2022 - Salvato da unal suo matrimonio, ma Cupido non c'entra. La storia incredibile del 47enne , con la vita appesa a un filo, che aveva ...

Pubblicità

Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Torino. Du… - la_kuzzo : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Torino. Du… - Agenzia_Ansa : Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Tori… - CorriereUmbria : A Torino si sposa sul letto di morte. Poi arriva il cuore e viene salvato #torino #trapianto #cuore… - Radio1Rai : ??Miracolo a #Torino. Un uomo di 47 anni, in fin di vita dopo un infarto e intubato in terapia intensiva di cardioch… -