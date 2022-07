Salernitana, colpo in attacco: visite e firma per Erik Botheim (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocolpo in attacco per la Salernitana che è riuscita a ingaggiare a parametro zero la punta classe 2000 Erik Botheim. L’attaccante norvegese è atterrato ieri sera intorno alle ore 22 all’aeroporto di Capodichino e firmerà un contratto quadriennale con il club granata dopo le visite mediche di questa mattina svolte insieme al difensore Lovato, in arrivo dall’Atalanta nell’ambito dell’affare Ederson. Per lui nell’ultima annata al Bodo Glimt 22 gol in 44 presenze tra campionato e Conference League. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoinper lache è riuscita a ingaggiare a parametro zero la punta classe 2000. L’attaccante norvegese è atterrato ieri sera intorno alle ore 22 all’aeroporto di Capodichino e firmerà un contratto quadriennale con il club granata dopo lemediche di questa mattina svolte insieme al difensore Lovato, in arrivo dall’Atalanta nell’ambito dell’affare Ederson. Per lui nell’ultima annata al Bodo Glimt 22 gol in 44 presenze tra campionato e Conference League. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

