Sabrina Giannini | “Insopportabile ipocrisia su Jova Beach | andrebbe bloccato!”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “AlParty va in scena un’chefermata. Dai concerti in spiaggia alla Marmolada, nelle questioni ambientali tutto si tiene. E purtroppo l’approccio di molti è improntato alla stessa dissociazione cognitiva, che abbiamo il dovere di colmare. Noi da 6 anni con ‘Indovina chi viene a cena’ cerchiamo di collegare i punti per dare agli spettatori gli strumenti per fare scelte che portino un cambiamento concreto”. A parlare così con l’Adnkronos delle polemiche sui concerti dinotti sulle spiagge è l’autrice e conduttrice tv, dal 2016 al timone del programma di Rai 3 “Indovina chi viene a cena”, che si occupa, in particolare, dei sistemi alimentari attuali e del loro impatto ...