Roma | i tifosi a Zaniolo | Non andare alla Juventus | non andare dai ladri!

1 Ore calde sul fronte Nicolò Zaniolo per la Juventus . Il centrocampista, all'uscita da Trigoria, ha deciso di fermarsi per foto e autografi con idella, che non hanno esitato a esprimere il loro dissenso in caso di trasferimento del '99 a Torino. 'Nico non andare alla Juventus, non andare dai ladri', 'Zaniolo non fare il matto, ...... tanto da attirare l'attenzione deiche stavano andando via. La rottura è ormai evidente, dopo 14 anni da dirigente (13 da uomo mercato) Igli Tare potrebbe decidere di lasciare, ma ha ...All'uscita del centro sportivo di Trigoria i tifosi della Roma hanno chiesto a Zaniolo di non trasferirsi alla Juventus. Lui è rimasto in silenzio ...Pochi minuti fa Nicolò Zaniolo ha lasciato Trigoria e si è soffermato a firmare autografi ai tifosi presenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, molti supporto giallorossi ...