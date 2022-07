**Rdc: Letta, 'utile per sacche povertà ma servono altri strumenti per incentivare lavoro'** (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza è utile per le sacche di povertà che ci sono in questo Paese. Quello che va corretto è il fatto che il lavoro non passa attraverso il reddito di cittadinanza, serve per le forme di povertà ma l'incentivazione al lavoro deve passare da strumenti adeguati. Ad esempio per i giovani servono nuovi contratti di formazione lavoro in cui il lavoro non sia uno stage gratuito ma un lavoro di apprendistato pagato". Così Enrico Letta a In Onda su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza èper lediche ci sono in questo Paese. Quello che va corretto è il fatto che ilnon passa attraverso il reddito di cittadinanza, serve per le forme dima l'incentivazione aldeve passare daadeguati. Ad esempio per i giovaninuovi contratti di formazionein cui ilnon sia uno stage gratuito ma undi apprendistato pagato". Così Enricoa In Onda su La7.

Pubblicità

Iva652 : #InOnda Ma perché non combattete il lavoro in nero invece di prendervela col #RdC? #Letta - rombi_ti : RT @ciencio_tpw: @lageloni L'unico motivo per l'uscita di Franceschini (e di Letta) è quello di trovare un motivo per non fare l'alleanza c… - JaciluCinzia : RT @erretti42: Visto chi si spende per far rimanere al Governo i 5s, gente come Franceschini e Follini, per non parlare di Letta che ,con i… - IVALDO1962 : RT @erretti42: Visto chi si spende per far rimanere al Governo i 5s, gente come Franceschini e Follini, per non parlare di Letta che ,con i… - BabbaiFabry : RT @erretti42: Visto chi si spende per far rimanere al Governo i 5s, gente come Franceschini e Follini, per non parlare di Letta che ,con i… -