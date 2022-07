Quando giocherà Jannik Sinner i prossimi tornei? Le date del ritorno in campo | Amburgo e Umago sul rosso

Leggi su oasport

(Di martedì 5 luglio 2022)si è reso protagonista di una splendida cavalcata a Wimbledon 2022, raggiungendo i quarti di finale e mettendo paura a Novak Djokovic sull’erba londinese. Il tennista italiano non aveva mai vinto una partita su questa superficie fino alla scorsa settimana, poi si è esaltato nella capitale britannica e ha sognato l’impresa contro il fuoriclasse serbo. L’altoatesino ha vinto i primi due set, ma poi non è riuscito a contenere la rimonta dell’ex numero 1 al mondo ed è stato eliminato. Il 20enne è entrato in una nuova dimensione, è cresciuto dal punto di vista tecnico e tattico, è migliorato sensibilmente in tutti i fondamentali e ha ribadito che può avere di fronte a sè un futuro radioso. L’azzurro ha tra l’altro recuperato brillantemente dagli acciacchi delle ultime settimane e ha dato una rilevante prova di efficienza fisica nel corso del ...