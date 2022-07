Ossa e muscoli deboli, cos’è l’osteosarcopenia (Di martedì 5 luglio 2022) Da una parte c’è l’osteoporosi. Le Ossa diventano via via più fragili, rischiano di rompersi ad ogni minimo trauma. A rischio sono soprattutto le donne dopo la menopausa, ma non solo. Ma attenzione: capita che a questo problema a volte se ne associ un altro, la debolezza muscolare. In questo caso si parla di sarcopenia. Ora la scienza è sempre più attenta a considerare assieme questi due fenomeni, in un quadro che associa la perdita di massa ossea e di resistenza dell’osso, ossia l’osteoporosi con il calo di massa, forza e performance muscolare. Nasce così un neologismo da tenere presente, anche in chiave di prevenzione, osteosarcopenia. Ecco di cosa si tratta. Fenomeno acuito dalla pandemia Con la ripresa progressiva dei controlli e delle visite che ha fatto seguito alle fasi più acute della pandemia, si è iniziato a parlare di “osteosarcopenia”, una sindrome di ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022) Da una parte c’è l’osteoporosi. Lediventano via via più fragili, rischiano di rompersi ad ogni minimo trauma. A rischio sono soprattutto le donne dopo la menopausa, ma non solo. Ma attenzione: capita che a questo problema a volte se ne associ un altro, la debolezza muscolare. In questo caso si parla di sarcopenia. Ora la scienza è sempre più attenta a considerare assieme questi due fenomeni, in un quadro che associa la perdita di massa ossea e di resistenza dell’osso, ossia l’osteoporosi con il calo di massa, forza e performance muscolare. Nasce così un neologismo da tenere presente, anche in chiave di prevenzione, osteosarcopenia. Ecco di cosa si tratta. Fenomeno acuito dalla pandemia Con la ripresa progressiva dei controlli e delle visite che ha fatto seguito alle fasi più acute della pandemia, si è iniziato a parlare di “osteosarcopenia”, una sindrome di ...

