Mattarella in Mozambico: importante collaborazione energetica (Di martedì 5 luglio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 luglio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Maputo per l’inizio della Visita Di Stato nella Repubblica de… - Quirinale : #Maputo, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica del #Mozambico Filipe Jacinto #Nyusi… - Quirinale : Inizia oggi la Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica del #Mozambico ???? - Comemigirano : #Mattarella in Mozambico Imbarazzante lui... imbarazzante il perchè è li - MassimoLeone123 : RT @fabiogui64: ?@santegidionews? e DREAM, il viaggio di #Mattarella in #Mozambico Il Presidente della Repubblica sarà in visita in Mozambi… -