Marmolada, in un’estate così in alta quota può succedere di tutto. Basta col ‘si è sempre fatto’ (Di martedì 5 luglio 2022) Dire chiaramente la verità dopo le tragedie, più che mai quando sono così orribili come quella della Marmolada, non è da tutti. Il solito schietto Reinhold Messner ieri ha ripetuto chiaro e tondo che un alpinista non dovrebbe andare a passare sotto i seracchi a 3mila metri con queste temperature. Il nostro ottimo Luca Mercalli, che di montagna se n’intende non solo come meteorologo, sostiene che ‘chiudere’ tutti i ghiacciai d’Europa, purtroppo l’unico provvedimento che eviterebbe tante disgrazie, sarebbe irrealistico. C’è chi ha voluto come al solito salire in cattedra, e spiegare che oggi per essere un bravo alpinista, bisogna sapere come affrontare i pericoli dovuti al riscaldamento globale. Rinunciare no? Fa veramente impressione, per esempio, sentire che si parla di due cordate con sette persone travolte insieme alle guide. Professionisti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Dire chiaramente la verità dopo le tragedie, più che mai quando sonoorribili come quella della, non è da tutti. Il solito schietto Reinhold Messner ieri ha ripetuto chiaro e tondo che un alpinista non dovrebbe andare a passare sotto i seracchi a 3mila metri con queste temperature. Il nostro ottimo Luca Mercalli, che di montagna se n’intende non solo come meteorologo, sostiene che ‘chiudere’ tutti i ghiacciai d’Europa, purtroppo l’unico provvedimento che eviterebbe tante disgrazie, sarebbe irrealistico. C’è chi ha voluto come al solito salire in cattedra, e spiegare che oggi per essere un bravo alpinista, bisogna sapere come affrontare i pericoli dovuti al riscaldamento globale. Rinunciare no? Fa veramente impressione, per esempio, sentire che si parla di due cordate con sette persone travolte insieme alle guide. Professionisti di ...

