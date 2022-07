L’inizio della fine degli account condivisi per i servizi di streaming (Di martedì 5 luglio 2022) La fine delle regole permissive per la condivisione di password in riferimento ai servizi streaming Washington Post, di Heather Kelly, pag. 2 Rachel Wenitsky è un’ossessiva osservatrice di regole, cosa per la quale dice di essere famosa da sempre. Ma c’è una regola che lei, insieme ad almeno 100 milioni di altre persone, è perfettamente a suo agio nell’ignorare: Condivide le password dei servizi di streaming con i membri della famiglia al di fuori di casa sua. Dopo anni di tacito consenso alla condivisione delle password, Netflix sta dando un giro di vite alla condivisione del login con chiunque non viva a tempo pieno allo stesso indirizzo. Per persone come Wenitsky, scrittrice televisiva di Los Angeles, si tratta di un passo ... Leggi su tvzoom (Di martedì 5 luglio 2022) Ladelle regole permissive per laone di password in riferimento aiWashington Post, di Heather Kelly, pag. 2 Rachel Wenitsky è un’ossessiva osservatrice di regole, cosa per la quale dice di essere famosa da sempre. Ma c’è una regola che lei, insieme ad almeno 100 milioni di altre persone, è perfettamente a suo agio nell’ignorare: Condivide le password deidicon i membrifamiglia al di fuori di casa sua. Dopo anni di tacito consenso allaone delle password, Netflix sta dando un giro di vite allaone del login con chiunque non viva a tempo pieno allo stesso indirizzo. Per persone come Wenitsky, scrittrice televisiva di Los Angeles, si tratta di un passo ...

CarloVerdelli : #Marmolada L’inizio della nostra fine ha un’altra data ancora: 3 luglio 2022, distacco di un blocco di ghiaccio per… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Maputo per l’inizio della Visita Di Stato nella Repubblica de… - Inter_Women : In bocca al lupo a @AjaraNjoya per l'inizio della Coppa d'Africa! ??????????? #InterWomen #ForzaInter - blueky_s : San così pronto al San Paolo ora Stadio Maradona a cantare l'inno italiano durante l'inizio della partita del Napoli - aspettaaspetta : RT @ZittaNonSto: HAHAHA ottimo tweet per dire a quelli che avete ricattato e vaccinato CHE SI INFETTANO UGUALMENTE ed era cosi dall'inizio… -