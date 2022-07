Lazio, il Messaggero: “Arsenal su Milinkovic-Savic” (Di martedì 5 luglio 2022) Lazio IL Messaggero- Da poco è ricominciata anche la stagione dei biancocelesti che insieme al Monza è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo aver preso Gila dal Real Madrid e aver quasi chiuso per Casale, il patron Lotito e Igli Tare devono stare attenti alle varie offerte in uscita. Come riferito dal quotidiano, “Il Messaggero”, l’Arsenal è piombata sul centrocampista laziale. La squadra inglese che sta affrontando una vera a e propria rivoluzione totale e vede nel serbo il giusto profilo per il centrocampo dei “Gunners”. Fra 4 giorni Milinkovic è atteso in ritiro, insieme agli altri compagni reduci dagli impegni in Nations League. Momentaneamente la squadra britannica ha offerto solamente 55 milioni, la Lazio invece ne richiede almeno 65 milioni per far partite il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)IL- Da poco è ricominciata anche la stagione dei biancocelesti che insieme al Monza è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo aver preso Gila dal Real Madrid e aver quasi chiuso per Casale, il patron Lotito e Igli Tare devono stare attenti alle varie offerte in uscita. Come riferito dal quotidiano, “Il”, l’è piombata sul centrocampista laziale. La squadra inglese che sta affrontando una vera a e propria rivoluzione totale e vede nel serbo il giusto profilo per il centrocampo dei “Gunners”. Fra 4 giorniè atteso in ritiro, insieme agli altri compagni reduci dagli impegni in Nations League. Momentaneamente la squadra britannica ha offerto solamente 55 milioni, lainvece ne richiede almeno 65 milioni per far partite il ...

Pubblicità

infoitsport : Messaggero: Lazio, Sarri diserta la presentazione delle maglie. Nuovo litigio tra Lotito e Tare - ilNapolista - infoitsport : Il Messaggero: 'Lazio, tensioni tra Lotito e Tare per l'ingresso di Fabiani in società' - EagleAntoF : @Solo_La_Lazio Il messaggero sa il pensiero di tutti assurdo - pasqualinipatri : Il Messaggero | Lazio, Maximiano sbarra la porta. L’Arsenal rilancia per Sergej - laziopress : Il Messaggero | Lazio, Maximiano sbarra la porta. L’Arsenal rilancia per Sergej -