La voragine ci dice il tempo è scaduto (Di martedì 5 luglio 2022) Vorrei fare un passo indietro, che credo sia l’unico modo per guardare la grande voragine aperta dal sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 5 luglio 2022) Vorrei fare un passo indietro, che credo sia l’unico modo per guardare la grandeaperta dal sul sito.

Pubblicità

Rosyfree74 : RT @gauca70: @Cortez1958 @pavafrav Non è l’unica cassa a rischio, c’è una voragine nel mondo contributivo infinita. E la presenza di presid… - gauca70 : @Cortez1958 @pavafrav Non è l’unica cassa a rischio, c’è una voragine nel mondo contributivo infinita. E la presenz… - aminuscolo : @GretaForse @laura_lavespa cioè quanto il femminile sia una voragine non sostenibile. la violenza radicale che ci t… -